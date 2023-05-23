Генри Сехудо: «Джонсу не нужна победа над Нганну, чтобы называться величайшим»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) считает, что бой экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) и экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4) интереснее, чем поединок Джонса с экс-чемпионом Франсисом Нганну (17-3).

«Я не думаю, что Джону есть до этого дело [перехода Нганну в PFL], — сказал Сехудо на своем канале YouTube. — Я не думаю, что Джону нужен такой парень, как Нганну, чтобы он мог утверждать, что он величайший в истории. Реальность такова, что Джону не нужен ни один из этих парней.

Парень, которого он, вероятно, хочет побить, — величайший тяжеловес всех времен, его зовут Стипе Миочич. В конце концов, люди посмотрят на послужной список, посмотрят на цифры и увидят, что Стипе Миочич — самый крутой тяжеловес в истории UFC. Цифры не лгут. У Стипе есть победа над Нганну, он доминировал над ним в течение пяти раундов».

Джонс и Миочич должны предположительно подраться осенью в Нью-Йорке, США.