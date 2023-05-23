Дастин Порье дал прогноз на бой Конора и Чендлера: «Макгрегор его нокаутирует»

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-7) допускает, что экс-чемпион ?в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) нокаутирует Майкла Чендлера (23-8).

«Если Конор вернется таким, каким он был, с его таймингом и темпом, вернется таким, каким был до ухода, я думаю, он нокаутирует Майкла Чендлера, — сказал Порье в эфире The MMA Hour. — Если Конор будет таким, каким был до травмы и прочего, то во втором раунде бой закончится».

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.