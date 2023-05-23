Ершов: «Не стану добивать Емельяненко, если уроню его»

Тиктокер Евгений Ершов высказался о тревожном состоянии тяжеловеса Александра Емельяненко перед боем.

«Состояние Емельяненко? Я в любом случае выйду подраться, в любом случае сделаю все на уважении. Если получится уронить его, он упадет, то я не пойду добивать. Все будет на уважении. Если он хочет драться в стойке, то будем драться в стойке. Сделаем красивый бой, если он к этому готов», — сказал Ершов «СЭ».

Ершов и Емельяненко подерутся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдёт 26 мая в Москве.