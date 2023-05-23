Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:33

Ершов: «Не стану добивать Емельяненко, если уроню его»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тиктокер Евгений Ершов высказался о тревожном состоянии тяжеловеса Александра Емельяненко перед боем.

«Состояние Емельяненко? Я в любом случае выйду подраться, в любом случае сделаю все на уважении. Если получится уронить его, он упадет, то я не пойду добивать. Все будет на уважении. Если он хочет драться в стойке, то будем драться в стойке. Сделаем красивый бой, если он к этому готов», — сказал Ершов «СЭ».

Ершов и Емельяненко подерутся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдёт 26 мая в Москве.

Александр Емельяненко
1
Читайте также
«Не думал, что на такое способен». Медведев покорил Рим и впервые стал чемпионом на грунте
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь
Школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке в Волгоградской области
Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хрюнов: «Александр Емельяненко прошел медкомиссию и допущен к бою с Ершовым»

Генри Сехудо: «Джонсу не нужна победа над Нганну, чтобы называться величайшим»
Новости
RSS RSS
Все новости