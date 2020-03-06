«Спорт-Экспресс» запускает новый канал о мире боевых видов спорта, его название «Ушатайка».

На этом канале будут регулярно появляться звезды ММА, бокса, кулачных боев. Эксклюзивные интервью, репортажи с топовых событий — здесь будет ВСЁ!

Уже совсем скоро состоится бой года Хабиб vs Фергюсон. Наши журналисты обязательно отправятся в США на этот поединок, и «Ушатайка» осветит его подробнее, чем кто-то другой.

Подписывайтесь и нажимайте колокольчик — тут будет интересно!

Ну а первое видео на канале — о другом титане ММА: Федоре Емельяненко.