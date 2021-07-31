Сборная России завоевала 14 медалей в первый день молодежного чемпионата мира по ММА
Российские спортсмены завоевали 14 медалей в возрастной категории 12-13 лет в первый день молодежного чемпионата мира по ММА, стартовавшего в Софии, сообщает пресс-служба Союза ММА России.
Сборная России, выступавшая благодаря партнерству Союза ММА России и «Русской Медной Компании», положила в копилку 5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись: Арсений Черняк, Михаил Назаренко, Максим Пинигин, Адам Омаров и Каролина Гордилова.
Победители и призеры в составе российской команды по итогам чемпионата мира по ММА среди спортсменов 12-13 лет:
Юноши
до 34 кг: Арсений Черняк — золото, Макар Зайцев — серебро
до 37 кг: Михаил Назаренко — золото, Денис Пурбуев — серебро
до 44 кг: Максим Пинигин — золото
до 52 кг: Афанасий Носков — серебро, Геворг Амбартсумян — бронза
до 57 кг: Адам Омаров — золото, Александр Тятов — серебро
до 100 кг: Савелий Ивашкин — бронза
Девушки
до 44 кг: Екатерина Еричева — бронза
до 48 кг: Кристина Морозова — серебро
до 52 кг: Татьяна Желтоухова — серебро
До 57 кг: Каролина Гордилова — золото
Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) для младшей возрастной группы ввела дополнительные ограничения в правилах во избежание травматизма: спортсмены больше борются, соревнуются без ударов в голову, судьи останавливают поединок, если видят удушающий или болевой прием уже на 100 проц захвате.
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