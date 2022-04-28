Петросян подерется с Борральо на турнире UFC в июле
Армянский боец Армен Петросян проведет бой против бразильца Кайо Борральо. Спортсмены сойдутся в среднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе 9 июля.
На счету 30-летнего Петросяна 8 побед и одно поражение. У 29-летнего Борральо 11 побед и 1 поражение, еще один его бой остался без результата.
Последним соперником Борральо был россиянин Гаджи Омаргаджиев на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе. В третьем раунде бразилец нанес запрещенный удар коленом, когда россиянин имел три точки опоры. Омаргаджиев не смог продолжить поединок, и судьи отдали победу Борральо.
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