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Петросян подерется с Борральо на турнире UFC в июле

Евгений Козинов
Корреспондент
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Армянский боец Армен Петросян проведет бой против бразильца Кайо Борральо. Спортсмены сойдутся в среднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе 9 июля.

На счету 30-летнего Петросяна 8 побед и одно поражение. У 29-летнего Борральо 11 побед и 1 поражение, еще один его бой остался без результата.

Последним соперником Борральо был россиянин Гаджи Омаргаджиев на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе. В третьем раунде бразилец нанес запрещенный удар коленом, когда россиянин имел три точки опоры. Омаргаджиев не смог продолжить поединок, и судьи отдали победу Борральо.

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