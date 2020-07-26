Психолог Вероника Степанова, у которой более 1 млн подписчиков в Youtube, рассказала о взаимоотношениях Александра и Федора Емельяненко. Александр является бывшим мужем сестры Степановой.

— Ему уже не надо драться, давно пора завязывать с этим жестоким спортом, — сказала Степанова в ролике на своем Youtube-канале. — Спорт очень травматичный, отбивает голову, последствия необратимые, но вы это сами прекрасно знаете.

Относительно их отношений с Федором. Федор, безусловно, звезда, это боец номер один, гениально талантливый спортсмен. В защиту Саши хочу сказать, что он никогда ничего плохого про Федю не говорил. А Саше есть, что рассказать про Федю. У меня есть ощущение, что очень многие спортсмены завидуют Саше, потому что он очень харизматичный мужчина, эффектный, яркий. Его очень любят люди, он по-прежнему собирает большие стадионы, поэтому ему завидуют.