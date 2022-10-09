Сарнавский прокомментировал поражение от Мачаева в борцовской схватке на Wolnik 8

Ветеран ММА Александр Сарнавский прокомментировал поражение от Мурада Мачаева на турнире по вольной борьбе Wolnik 8, который проходил 8 октября в Москве.

«Это был мой первый опыт в вольной борьбе. Я базовый ударник, и я просто хотел попробовать свои силы. Для меня уже прогресс то, что сегодня взял балл у базового борца. Поэтому надо просто работать. Уверен, что буду добавлять. Сегодня где-то немножко недоработал», — cказал Сарнавский «СЭ».

«Мне хотелось победить. Настраиваюсь всегда на победу. Нормально все. В плане психологии мне полезно в других видах спорта себя попробовать».

Бойцы уже встречались в бою по правилам ММА. В 2016 году на турнире Fight Nights Global 44 Мачаев победил Сарнавского единогласным решением судей.