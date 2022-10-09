Экс-чемпион UFC рассказал, как его чуть не избили в болгарской качалке

Аналитик, комментатор и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) рассказал историю, как он чуть не попал в неприятности в Болгарии.

«Меня чуть не избили в болгарском спортзале, — сказал Биспинг на своем подкасте. — Я тягал гантели на скамейке. Передо мной был ряд гантелей, которые были свободны. И тут ко мне подходят два парня, и один из них говорит: «Могу я взять твои гантели?» Я говорю: «Я с ними занимаюсь. Все остальные веса свободны. Ты хочешь именно эти? Извини, но я с ними занимаюсь. Возьми другие». Затем его приятель говорит: «Мне нужна твоя скамейка». Я ответил: «Через пять минут».

И тут появились другие два парня. Здоровенные, покрытые татуировками. Они болтали между собой по-болгарски, и я понимал, что они говорят обо мне. Поэтому я решил действовать осторожно, чтобы мне не дали гантелей по голове. У меня ведь нет глаз на затылке. Так что я постоянно оглядывался и думал: «Окей, надо уйти в другую часть зала». Они ходили за мной. Следили".

В конце концов экс-боец UFC успешно покинул зал. «К старости я превращаюсь в настоящего сопляка: то Макгрегор надо мной издевается, то я убегаю из залов», — пошутил Биспинг.