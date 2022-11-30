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Сегодня, 16:08

Сапогов попросил промоутера Арутюняна устроить ему бой с Рамазановым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард «Волги» Алексей Сапогов обратился к промоутеру проекта «Наше Дело» Артуру Арутюняну с просьбой устроить ему поединок с бойцом ММА Шамилем «Парфюмером» Рамазановым.

«Я хочу обратиться к промоутеру «Наше Дело» Артуру Арутюняну. Артур, устрой мне бой с Шамилем Рамазановым! Я что-то этого молодого человека никак понять не могу. То он мой контакт ищет, то сам его блокирует», — приводит слова Сапогова «РБ Спорт».

Также футболист добавил, что его друзья пытались связаться с Рамазановым и устроить им разговор. Однако боец ММА не отреагировал на запрос и отказался от диалога с Сапоговым.

Сапогов ранее выступал за «Зеленоград», «Волгу» Тверь, «Горняк», «Волгу» Нижний Новгород, «Спартак» Юрмала и любительский «Юниор» Санкт-Петербург.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sapogov-poprosil-promoutera-arutyunyana-ustroit-emu-boj/
Футбол
ММА
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