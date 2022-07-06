Блогер Тарасов проведет бой с чемпионом кулачной лиги Hardcore Калмыковым

Боец поп-ММА и блогер Артем Тарасов проведет бой по правилам ММА против чемпиона кулачной лиги Hardcore Мухаммеда Калмыкова. Бойцы сразятся 20 июля на турнире Hardcore MMA. Об этом Калмыков сообщил в соцсетях.

Изначально планировалось, что соперником Калмыкова станет другой блогер — Святослав Коваленко.

В последнем поединке Тарасов болевым приемом выиграл у Сайхана Дукаева, родного брата звезды уличных боев «Стрелка» Зелимхана Дукакева по прозвищу «Пулеметчик».

В феврале этого года Калмыков победил Янси Сильву единогласным решением судей. Всего на счету Калмыкова в кулачной лиге Hardcore 10 побед и 0 поражений.