Самый возрастной боец России Галиев намерен продолжать карьеру: «Почему я должен заканчивать из-за паспортных данных?»

Ветеран смешанных единоборств Венер Галиев не намерен завершать карьеру, несмотря на свой 46-летний возраст. Об этом самый возрастной боец России заявил в интервью «СЭ».

««Я действительно люблю спорт, люблю бои, и мне это все приносит удовольствие, — сказал Галиев. — Так получилось, что мое любимое дело и работа все в одном. Почему я должен заканчивать из-за возраста, из-за паспортных данных? Постоянно разговоры о моем возрасте, и хочешь не хочешь об этом думаешь, и я же вижу, что на тренировках работаю не хуже молодых».

В своем последнем поединке, который состоялся 17 декабря на турнире АСА в Краснодаре, Венер Галиев удушающим приемом выиграл у Артема Дамковского.

Согласно Tapology, у Галиева в ММА 35 побед и 14 поражений.