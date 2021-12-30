Депортированный из России боец ММА арестован в Таджикистане

Депортированный из России известный боец ММА из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиев утром 30 декабря был задержан в аэропорту Душанбе, сообщает Радио Озоди.

Указано, что Чоршанбиев доставлен в Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана. Источники со слов родных спортсмена сообщают, что сотрудники спецслужб проводят с ним разъяснительную работу и отпустят домой. Официальной информации о задержании пока нет.

Чоршанбе Чоршанбиев был депортирован из России по решению Останкинского суда Москвы, который признал его виновным в нарушении миграционного законодательства. 3 декабря спортсмен и блогер нарушил правила дорожного движения, значительно превысив скорость во время движения по Лефортовскому тоннелю на автомобиле Toyota Camry.

Сотрудники ГИБДД задержали 26-летнего Чоршанбиева на 92-м километре внешней стороны МКАД. При этом уроженец Таджикистана не смог предъявить водительское удостоверение, которое было бы действительным на территории Российской Федерации. Также у него не оказалось полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО).

Кроме того, Чоршанбиев заявлял, что не любит Россию и что ему надоело жить в Москве. Также он утверждал, что среди россиян широко распространены нацистские взгляды.