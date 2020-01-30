Самый дорогой билет на бой Хабиба и Фергюсона стоит около 700 тысяч рублей

Стала известна стоимость билетов на бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, сообщает ТАСС.

Цена самого дешевого билета составит 99 долларов (6 240 рублей), самого дорогого — 11 157 долларов (697 929 рублей).

18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке Нурмагомедов проведет бой с Тони Фергюсоном.

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения.

35-летний Тони «Эль Кукуй» Фергюсон провел в ММА 28 боев, одержал 25 побед и потерпел 3 поражения. Его последний до UFC 249 поединок — с американцем Дональдом Серроне на UFC 238 в июне 2019 года, который он закончил техническим нокаутом во втором раунде.