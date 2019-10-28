Саламу Абдурахману предстоит защита титула против «Русского Молота»

29 ноября на турнире ACA 102 в Алма-Ате чемпион ACA в среднем весе россиянин Саламу Абдурахманов проведет первую защиту титула от посягательств амбициозного соотечественника Валерия Мясникова. Валерий Мясников получил свое прозвище «Русский молот» от фанатов за силовые удары, которыми он отправлял своих оппонентов в глухие нокауты.

Саламу Абдурахманов, ранее владевший поясом чемпиона WFCA, завоевал тутил чемпиона ACA весной 2019 г, «задушив» американца Бретта Купера на турнире ACA 95.