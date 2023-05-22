Саид Нурмагомедов подерется с Кайлером Филлипсом 5 августа на UFC Fight Night

31-летний российский боец легчайшего веса Саид Нурмагомедов (17-3) проведет следующий поединок против 27-летнего американца Кайлера Филлипса (10-2) 5 августа на UFC Fight Night в Нэшвилле, США. Об этом сообщил инсайдер Марсел Дорф в соцсетях.

Нурмагомедов выступает в UFC с 2018 года. Он выиграл в лиге шесть боев и потерпел два поражения.

В прошлом бою он проиграл Джонатану Мартинесу (18-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Филлипс прошлый бой выиграл у Марсело Рохо (17-9) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 февраля 2022-го на UFC 271 в Хьюстоне, США.