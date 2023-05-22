Экс-чемпион UFC Биспинг провел удушающий прием и усыпил актера из «Чудаков»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) опубликовал на свой YouTube-канал видео, на котором он и средневес Марвин Веттори (19-6) проводят удушающие приемы актеру Стиву-О и блогеру Stevewilldoit.

Бойцы хотели выяснить, кто из них раньше «усыпит оппонента». При этом актер из «Чудаков» Стив-О потерял сознание, однако спустя несколько секунд очнулся. В итоге и Стив-О, и Биспинг вместе посмеялись с ситуации.

Биспинг завершил карьеру бойца в 2017 году. Сейчас он работает комментатором в UFC.