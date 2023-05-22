Эдмен Шахбазян сделал заявление после поражения на UFC Fight Night 223

25-летний средневес Эдмен Шахбазян (12-4) поблагодарил всех, кто поддерживал его на UFC Fight Night 223.

«Вчера была война. Все прошло не так, как мы хотели, но я просто хочу сказать, как я благодарен своей команде за любовь и поддержку, которую я получаю от них. Это нельзя объяснить словами. Также спасибо моей семье и друзьям! У меня несколько швов и синяков, но я в порядке. Я много работал, но не справился, и это часть моего пути. Я собираюсь внести необходимые коррективы и стать лучше. Я благодарен всем, кто протянул мне руку помощи, это действительно много значит! С любовью и уважением», — написал Шахбазян в соцсетях.

Шахбазян проиграл Энтони Эрнандесу (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде на UFC Fight Night 223. Турнир состоялся 20 мая в Лас-Вегасе, США.

