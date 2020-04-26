Рустам Хабилов: «Если встречусь с Масвидалем, вы увидите бой вечера»

Российский боец UFC Рустам Хабилов (24-4) в интервью «СЭ» прикинул, как бы мог сложиться его поединок с Хорхе Масвидалем (35-13, №3 рейтинга в полусреднем весе).



В ноябре 2013 года, когда оба выступали в легком весе, Хабилов победил Масвидаля единогласным решением судей.

— Как думаете, какими бы были ваши шансы против Масвидаля сейчас? Что бы мы увидели?

— Мы бы увидели бой вечера.

— Вы бы победили?

— Не знаю. Знаю, что показал бы хороший бой. Не хочу говорить, что кого-то обязательно побью, потому что я в таком случае не всегда могу потом ответить за свои слова. Я же не знаю, что для меня уготовано через минуту. Стараюсь быть скромнее в таких моментах, меньше трэштока. Трэштоком можно заниматься, если умеешь. Для меня важнее сдержать слово. (Илья Андреев)

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