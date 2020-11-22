Русский из Гонконга успешно дебютировал в UFC

Гонконгский боец Саша Палатников победил техническим нокаутом американца Луиса Коске на турнире UFC 255 в Лас-Вегасе (Невада).

Бой закончился в третьем раунде: Палатников потряс Коске правым кроссом, тот попытался сделать тейкдаун, однако оказался в неудобной позиции, пропустил больше десятка ударов в голову, после чего рефери остановил поединок.

Палатников — первый в истории UFC боец из Гонконга. При этом официально в бою он представлял Китай, поскольку Гонконг — административный район КНР. Отец Палатникова — русский, мать — шотландка. Сам он сейчас тренируется в Лас-Вегаса. После победы он поблагодарил болельщиков из Гонконга из России.

На счету 31-летнего Палатникова 6 побед и 2 поражения в ММА. У 25-летнего Коске — 7 побед и 1 поражение.