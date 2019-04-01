Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован за три проваленных допинг-теста

Российский боец ММА Руслан Магомедов получил пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей спортсмена.

На счету российского спортсмена три проваленных допинг-теста. Второе нарушение антидопинговых правил произошло 10 октября 2018 года, в допинг-пробе спортсмена обнаружили целый ряд запрещенных веществ. 5 февраля спортсмен отказался проходить допинг-контроль после требования специального сотрудника, что является грубым нарушением правил USADA.

Последний бой под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомедов провел в 2015 году. Всего на счету россиянина три поединка в организации, в которых он одержал три победы. Всего в ММА он провел 15 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение.