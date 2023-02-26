Российский тяжеловес Олег Попов дебютировал в Bellator с победы над Гекханом Сарикамом
31-летний российский тяжеловес Bellator Олег Попов (16-1) уверенно дебютировал в лиге Bellator, одолев 31-летнего турецкого бойца Гекхана Сарикама (8-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Бой состоялся 25 февраля на Bellator 291 в Дублине, Ирландия.
Попов идет на серии из 14 побед. Ранее он выступал в таких лигах, как MMA Series, Blacksmith Fight Championship и Open Fighting Championship.
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