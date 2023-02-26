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Сегодня, 07:06

Хасан Магомедшарипов нокаутировал Рафаэля Хадсона в первом раунде на Bellator 291

Давид Хачатрян
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22-летний перспективный российский боец Bellator Хасан Магомедшарипов (8-0), который является младшим братом Забита Магомедшарипова (18-1), победил бразильца Рафаэля Хадсона (6-6) техническим нокаутом в первом раунде.

Бой состоялся 25 февраля на Bellator 291 в Дублине, Ирландия.

Магомедшарипов провел в Bellator три боя, два из которых выиграл досрочно. Хасан, как и его брат, выступает в рамках полулегкого веса.

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