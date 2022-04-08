Денис Лебедев назвал фаворита на бой-реванш между Яном и Стерлингом

Российский боксер Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.

«Будем болеть за Петра! Ян уже навел шороху в последнее время. Думаю, все будет нормально. Конечно, в этом поединке фаворит — Ян», — сказал Лебедев «СЭ».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который состоялся 6 марта на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.