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Сегодня, 11:45

«Чьотр-Пьотр». Стерлинг рассказал, как называет Петра Яна

Стерлинг заявил, что называет Яна «Чьотр-Пьотр»
Никита Горшенин
Корреспондент
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг придумал для своего соперника Петра Яна прозвище, которым называет его в своем зале.

«Я называю его Чьотр. Тот, кто читерит (от cheat). Чьотр-Петр», — сказал Стерлинг в интервью «СЭ».

Ранее Стерлинг высказывал предположения, что Ян может употреблять допинг.

Бой между Стерлингом и Яном состоится 10 апреля рано утром по московскому времени на турнире UFC 273. Это будет реванш. В их первом бою Стерлинг победил при помощи дисквалификации Яна — россиянин выигрывал, но в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом. Сейчас американцу принадлежит титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Ян же в октябре стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе, победив единогласным решением судей Кори Сэндхагена.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
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