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«Все что было дальше — уже история». Хабиб — об одном из самых важных боев

Хабиб заявил, что его мечта сбылась четыре года назад
Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил об одном из самых важных боев в карьере. По словам россиянина, это победа над Элом Яквинтой четыре года, когда он стал чемпионом UFC.

«Ровно 4 года назад, моя мечта в этом спорте сбылась, а все что было дальше — уже история», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Напомним, Хабиб завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гэйджи. Он ушел непобежденным с рекордом 29-0 в ММА. В настоящий момент Нурмагомедов возглавляет свой собственный промоушен Eagle FC.

Хабиб Нурмагомедов
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