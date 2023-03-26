Дацик заявил о желании провести реванш с легендарным кикбоксером

Российский боец Вячеслав Дацик сообщил о планах провести второй бой с Жеромом Ле Баннером.

— Лютой бойни, как с Жеромом Ле Баннером, не получилось, — сказал Дацик после боя журналистам. — Кевин Джонсон? Я под него не готовился, я готовился на Мондрагона, а уже на остатках формы выйдем там.

— Какие дальнейшие планы в карьере?

— Я бы хотел реванш с Жеромом Ле Баннером.

На турнире Ural FC 2 в Самаре Вячеслав Дацик победил Джеронимо дос Сантоса в первом раунде по правилам кикбоксинга.