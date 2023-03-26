Гаджи Автомат рассказал, какую характеристику получил от психолога

Российский боец Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат рассказал, что посещал психолога.

«Знаете, психолог со мной разговаривает, и говорит, что я вообще адекватный, — сказал Наврузов «СЭ». — Я говорю: «Какой я [адекватный]? Я больной на голову! (смеется)» Конечно, с разными людьми общался. Можно так назвать, с психологами, да. Все говорили, что я адекватный. Я говорил, что больной на голову, они: «Нет, нет, ты слишком продуманный».

В данный момент Гаджи Автомат восстанавливается от травмы руки, полученной в поединке против Фернандо Родригеса.

На турнире Ural FC 2 в Самаре Наврузов поддерживал Гамзата Хирамагомедова, а после боя бросил вызов Дацику.