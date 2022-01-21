Волков сдал положительный тест на коронавирус

Российский боец UFC Александр Волков заразился коронавирусом.

«У Александра положительный результат теста на коронавирус. Он ушел на изоляцию. Бой на данный момент в силе», — приводит слова источника ТАСС.

Сегодня, 21 января, было объявлено, что бой Волкова против британца Тома Аспеннала возглавит турнир UFC Fight Night 204, который состоится 19 марта в Лондоне.

На счету 33-летнего россиянина 34 победы и 9 поражений. В активе 28-летнего Аспиналла 11 побед и 2 поражения.