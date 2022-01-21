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Сегодня, 17:35

Волков сдал положительный тест на коронавирус

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский боец UFC Александр Волков заразился коронавирусом.

«У Александра положительный результат теста на коронавирус. Он ушел на изоляцию. Бой на данный момент в силе», — приводит слова источника ТАСС.

Сегодня, 21 января, было объявлено, что бой Волкова против британца Тома Аспеннала возглавит турнир UFC Fight Night 204, который состоится 19 марта в Лондоне.

На счету 33-летнего россиянина 34 победы и 9 поражений. В активе 28-летнего Аспиналла 11 побед и 2 поражения.

Источник: https://tass.ru/sport/13493987
Александр Волков (единоборства)
UFC
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