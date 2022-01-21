Волков и Аспиналл возглавят турнир UFC в Лондоне в марте

Российский тяжеловес Александр Волков узнал имя следующего оппонента. Им станет британец Том Аспиналл. Бойцы возглавят турнир UFC Fight Night 204, который состоится 19 марта в Лондоне. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в своем Instagram.

На счету 33-летнего россиянина 34 победы 9 поражений. В своем последнем поединке, который состоялся в октябре на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Волков судейским решением выиграл у поляка Марчина Тыбуры.

В активе 28-летнего Аспиналла 11 побед и 2 поражения. В сентябре прошлого года на турнире UFC Fight Night 191 в Вегасе британец победил представителя Молдавии Сергея Спивака нокаутом в первом раунде.