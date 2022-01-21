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Сегодня, 10:24

Волков и Аспиналл возглавят турнир UFC в Лондоне в марте

Российский тяжеловес Александр Волков узнал имя следующего соперника
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Волков.
Фото Global Look Press

Российский тяжеловес Александр Волков узнал имя следующего оппонента. Им станет британец Том Аспиналл. Бойцы возглавят турнир UFC Fight Night 204, который состоится 19 марта в Лондоне. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в своем Instagram.

Публикация от Brett Okamoto (@bokamotoespn)

На счету 33-летнего россиянина 34 победы 9 поражений. В своем последнем поединке, который состоялся в октябре на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Волков судейским решением выиграл у поляка Марчина Тыбуры.

В активе 28-летнего Аспиналла 11 побед и 2 поражения. В сентябре прошлого года на турнире UFC Fight Night 191 в Вегасе британец победил представителя Молдавии Сергея Спивака нокаутом в первом раунде.

Александр Волков (единоборства)
UFC
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