Российский боец Шаблий готов заменить Махачева в бою с дос Аньосом

Российский боец MMA Александр Шаблий предложил заменить Ислама Махачева в поединке с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.

Ранее стало известно, что Махачев не сможет провести поединок из-за проблем со здоровьем.

«К сожалению, Ислам Махачев не сможет выступить 14 ноября, я желаю ему скорейшего выздоровления и побыстрее вернуться в строй. Но что хотел сказать, все знают, что сейчас не очень благоприятная обстановка из-за пандемии и многие бойцы не готовы принять бой на коротком уведомлении. Так вот — UFC, Дана Уайт, я здесь и я готов! Я набрал оптимальную форму, готов к любым условиям, дайте возможность и вы сами все увидите», — написал Шаблий в Instagram.

Шаблий проходит подготовку в США — в зале American Top Team. На счету 27-летнего уроженца Ростова-на-Дону 19 побед и 3 поражения в ММА. Шаблий, как и Махачев, является клиентом компании Dominance MMA.