Российский боец считает, что в UFC должны извиниться перед Хабибом

Российский боец лиги АСА Юсуф Раисов в интервью «СЭ» поделился мнением насчет ситуации, в которой оказался чемпион UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедов (28-0).

В понедельник Нурмагомедов заявил, что не может вылететь в США на бой с американцем Тони Фергюсоном (25-3). Поединок запланирован на 18 апреля на шоу UFC 249. По словам Хабиба, в UFC ему сказали, что турнир на 99 процентов состоится в Абу-Даби, после чего, 19 или 20 марта, он покинул тренировочный лагерь в США и отправился в ОАЭ. Однако его не пустили в страну, так как въезд на территорию ОАЭ с 19 марта для иностранцев закрыт. Затем Нурмагомедов улетел в Махачкалу. В Дагестане он находится и сейчас.

В среду Хабиб сообщил об отмене поединка с Фергюсоном (беседа с Раисовым состоялась за несколько часов до нового заявления чемпиона UFC).

— Как бы вы поступили на месте Хабиба, окажись в такой ситуации?

— Даже не знаю, тут нужно побывать на месте Хабиба. Естественно, в UFC поступили неправильно. Сначала ему сказали, что боя в Америке не будет. Он поговорил с ними, ему сказали, что он может отправляться домой.

Я очень редко читаю комментарии. Не из-за того, что я плохо отношусь к критике или к тому, что говорят болельщики. Просто у меня нет особого интереса. Со своей страницы человек тебе не будет писать плохое. Мне редко пишут что-то плохое в комментариях, но если человек написал тебе что-то плохое, то ты его в любом случае не найдешь и не сможешь заставить ответить за слова.

Но я видел в группе RedFury, что болельщики очень плохо отзывались о Хабибе. И очень обидно, что наши болельщики вот так поддерживают своего чемпиона. То, что сделал Хабиб в ММА, кроме Федора никто не сделал. Говорят, еще Тактаров был чемпионом UFC. Но Федор и Хабиб сделали максимально, что можно выжать из ММА. Поэтому Хабиба болельщики должны были поддержать в любом случае.

Что бы я сделал на месте Хабиба? Двоякая ситуация. Но, наверное, я бы не вылетел (на бой). Во-первых, тут неуважение со стороны UFC. Сказать одно, а потом звать обратно в Америку — это неправильно. Они просто должны извиниться перед Хабибом. Тони Фергюсон находится в Америке. Ему не нужна акклиматизация, вот он и треплет языком. Да и вылететь туда нельзя.

Раисов — бывший чемпион АСВ (теперь это лига АСА) в полулегком весе. Сейчас выступает в легком весе. На счету 24-летнего Раисова 16 побед и 1 поражение в ММА. (Илья Андреев)