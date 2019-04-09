Российский боец Никита Чистяков проведет бой против против Виктора Генри

Российский боец Никита Чистяков (11-4-1) проведет бой против американца Виктора Генри (16-4). Трехраундовый поединок в легчайшем весе (до 61 кг) пройдет 4 мая в главном карде турнира RCC6 в Челябинске.

К предстоящему поединку Никита Чистяков подходит с серией из трех побед, две из которых досрочные. За последний год 25-летний россиянин поднялся в мировом рейтинге с 255-й строчки на 110-ю. В России он входит в топ-15 легчайшего веса. Большинство побед он добыл удушающим или болевым приемами.

Виктор Генри обгоняет в рейтинге своего соперника на 89 позиций. В декабре он нанес первое поражение россиянину Денису Лаврентьеву (7-1). Американец никогда не уступал в поединках досрочно – все его четыре поражения были по результатом судейских записок. (Михаил Потапов)