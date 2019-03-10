Российский боец ММА ударил в пах бразильца. Тот не смог продолжить поединок

Российский боец Павел Гордеев (13 побед, 1 поражение) в субботу сразился на турнире RCC с бразильцем Годофредо Кастро (14 побед, 6 поражений). Поединок прошел в промежуточной весовой категории до 73 килограммов.

31-летний бразилец выиграл первый раунд у 25-летнего россиянина. В начале второго Гордеев, инаходясь в клинче, ударил Кастро в пах. Бразилец не смог продолжить бой, в результате чего главный судья признал поединок несостоявшимся.

- Кастро устроил настоящее представление, пролежал десять минут на настиле, местная публика была крайне недовольна таким поведением бразильца, - указано в официальном Инстаграме RCC.