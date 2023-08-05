Мирзаев — о блогере Гасанове: «Он оказался редиской. Обидно, что ради него рискнул жизнью»

Российский боец ММА Расул Мирзаев впервые раскрыл подробности конфликта в московском ночном клубе «Облака» в конце 2016 года.

Тогда Мирзаев вступился за блогера Гусейна Гасанова и ударил геймера Камиля Аллахвердиева (ака Лахма). Спустя время Лахма и его два товарища жестоко избили Мирзаева в его же собственной квартире.

«Обидно, что рискнул жизнью из-за какого-то… Ну, можно сказать, в тот период он был моим другом, мы общались, — сказал Мирзаев журналистам после боксерского боя с Искандаром Зияевым на турнире Pravda Boxing. — Этот человек даже не оценил, какой шаг ради него я сделал. Мне обидно, что рискнул ради человека, хотя он на этом месте должен был оказаться, в этот период, когда шли делать то, что с ним хотели сделать, я перебил это. Как бы Лахма (Камиль Аллахвердиев — Прим. «СЭ») ни говорил, все было по-другому. Он его (Гусейнова) за шкирку вытаскивал, и я его в этот момент сбил, и он меня за руки схватил, и я в этот момент ему с локтя дал, потому что я не понимаю, когда меня незнакомый человек берет за руки. Я оттолкнул его и говорю ему как взрослый человек: «Эй, иди своей дорогой». Вот так вот было, и свидетели видели, и даже видео было. То, что он говорит, играет на камеру — чисто чертовский вариант.

По поводу Гусейнова: надеюсь, что у него совесть заиграет, и он одумается. А то если я его еще раз… Не хочу сейчас на эмоциях говорить. Мне обидно, что рискнул в тот момент ради моего друга, но он, по сути, оказался редиской, потому не понимаю людей, которые пользуются своей известностью и унижают людей где бы мы ни были — в кафешке или еще где-то. Из-за этого мы перестали общаться. Меня взбесило, что он к официантам относится как к людям второго сорта. Его счастье, что я его не поставил на место пощечиной. А то я ему дам… Он же и так еле стоит. Я дуну — сразу улетит. И потом не будет его «геликов» и всех розыгрышей. Надеюсь, его совесть заиграет, и он исправится. Вот и все.

Дружба с Гасановым прервалась в тот момент, когда увидел, как он относится к людям. Я его сразу на место поставил и дал понять, что со мной он так себя не будет вести. Он приехал в больницу со своими 40 зубами, золотыми или белыми, как его там… Винирами. Пофоткался и убежал. Больше я его не видел. Единственное, что его зацепило — это то, что я от него отписался в Instagram* (запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Детский сад!

Надеюсь, его совесть заиграет. Либо при встрече она точно заиграет! Какая бы охрана ни была, его ничего не спасет, не поможет, он никто и ничто! Он за счет людей бабки делает, кидая их. Я это знаю, мне этого достаточно. Просто не понимаю таких людей. Я бы не стал делить людей по социальным уровням. Это мерзко, и я таких людей ненавижу».

Бой между Мирзаевым и Зияевым состоялся 4 августа в Москве. Зияев выиграл единогласным решением судей.