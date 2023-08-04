6 августа, в Далласе (штат Техас, США) на «American Airlines Center» состоится бой по правилам бокса между Джейком Полом и Нейтом Диазом. Начало поединка — 5.00 по московскому времени (ориентировочно).

Где смотреть прямую трансляцию?

Официальной трансляции боя в России не будет. Противостояние Пола и Диаза можно посмотреть на платном спутниковом телеканале Showtime. Также вещателем шоу является стриминговый сервис DAZN.

На счету Джейка Пола — шесть побед и одно поражение. Последний бой провел в феврале 2023 года против Томми Фьюри. 26-летний американец проиграл раздельным решением судей.

В активе Нейта Диаса — 21 победа и 13 проигрышей. Предыдущий поединок провел в сентябре 2022 года. Его соперником стал Тони Фергюсона, которого 38-летний американец выиграл болевым приемом.