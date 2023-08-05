Бразильский боец Зулузиньо отреагировал на видео охранника рэпера Моргенштерна* (признан иностранным агентом на территории РФ — прим. «СЭ») Азиза Нуриллаева. Ранее Нуриллаев записал видеоответ на вызов Зулузиньо, а в ролике принял участие исполнитель.

«Я смотрю, малышня опять распоясалась, — написал Зулузиньо в соцсетях. — Ребятки, как говорят у вас в России, не пытайтесь укусить того, кто может вас съесть. Азиз, не знаю, почему ты хочешь драться аж в ноябре, но ладно, я готов тебя подождать, хотя мне не терпится поскорее преподать тебе урок от Old School MMA [старой школы ММА]. Босс Камил Гаджиев, назови время и место! Я сожру большого молодого в клетке, а его маленьким другом Алишером закушу на афтепати».

Азиз Нуриллаев провел два боя по правилам бокса, победив Егора Блашкевича и Брюса Хлебникова.