Российский боец ММА назвал поведение Александра Емельяненко позорным

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский раскритиковал поведение Александра Емельяненко, который дал пощечину посетителю своего мастер-класса.

Мастер-класс Емельяненко прошел в субботу в одном из фитнес-клубов города Московский (Новомосковский административный округ). Во время демонстрации приема 37-летний Емельяненко отвесил участнику мастер-класса пощечину со словами: "Не виси. Не надо так со мной говорить, хорошо? Дома так будешь, с женой".

– Вот интересная штука: Александр Емельяненко, даже не выступая в профессиональных боях, остается самым обсуждаемым российским бойцом, – сказал Василевский на видео, которое выложил в Инстаграм. – И вот его мастер-класс по раздаче чапалахов – тому яркое подтверждение. Но если серьезно – конечно, это позорно: применять силу на слабых – это раз, и второе – люди пришли к тебе на мастер-класс, чтобы чему-то поучиться, скорее всего, еще и деньги заплатили, а ты их подзатыльниками, так скажем, воспитываешь и показываешь свое превосходство.

– И другой момент, более глобальный: Александр, как бы к нему кто не относился, является фигурой очень публичной. Многие его знают и судят по нему бойцов. И после такого говорят, что боец – это недалекий человек, агрессивный, невоспитанный. И поэтому Александру, конечно же, нужно задумываться, прежде чем совершать такие (поступки), – отметил боец из Нижнего Новгорода.

Емельяненко – один из самых знаменитых российских бойцов ММА. Выступает в тяжелом весе. Одержал 28 побед, потерпел семь поражений. Один поединок с участием Емельяненко завершился вничью. Неоднократно попадал в различные скандалы.

Василевскому 30 лет. Выступает в среднем весе (до 83,9 кг). На его счету 31 победа и шесть поражений.