Российский боец ММА Хабибуллин не сомневается, что Гаджи Автовам победит Родригеса в реванше

Российский боец ММА Глеб Хабибуллин поделился мнением о поединке Гаджи «Автомата» Наврузова и Фернандо Родрисега.

«В прошлом бою Гаджи ему проиграл, была проблема с функционалкой. Если он ее исправил, я думаю, он победит, и все будет складываться в его пользу», — цитирует Хабибуллина РЕН ТВ.

Реванш Автомата и Родригеса состоится 17 февраля и станет соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».