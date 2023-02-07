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Сегодня, 22:34

Российский боец ММА Хабибуллин не сомневается, что Гаджи Автовам победит Родригеса в реванше

Руслан Минаев
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Российский боец ММА Глеб Хабибуллин поделился мнением о поединке Гаджи «Автомата» Наврузова и Фернандо Родрисега.

«В прошлом бою Гаджи ему проиграл, была проблема с функционалкой. Если он ее исправил, я думаю, он победит, и все будет складываться в его пользу», — цитирует Хабибуллина РЕН ТВ.

Реванш Автомата и Родригеса состоится 17 февраля и станет соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: РЕН ТВ
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