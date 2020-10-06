Российский боец мечтает о реванше с Чимаевым

Российский боец Brave CF Икрам Алискеров рассказал в интервью «СЭ», что реванш с Хамзатом Чимаевым — бой его мечты.

Поединок между ними состоялся в апреле 2019 года на турнире Brave в Аммане (Иордания). Алискеров проиграл нокаутом в первом раунде.

— Правильно понимаю, что до боя фаворитом скорее были вы, а не Чимаев?

— Да. Я сам был на сто процентов уверен, что пройду его. Хотя, что оправдываться? Это был его вечер. Я думаю, что больше не буду гонять на этот вес (до 77,1 кг. — Прим. «СЭ»), сгонка 20 килограммов меня конкретно подорвала. Сейчас во время боев я вешу 91-92 кг, а тогда — 83-84. Это огромная разница для меня и в физическом плане, и вообще во всем. Случилось то, что случилось, назад уже не вернешь.

— Хотите реванш с Хамзатом?

— Из спортивного интереса это бой моей мечты, но я уже не смогу согнать вес до его категории.

— У него же два боя в среднем весе в UFC.

— Именно в среднем весе было бы интересно с ним подраться. Это, как говорится, бой мечты.

— Чтобы реванш состоялся, вам нужно попасть в UFC.

— Да. У меня сейчас по контракту еще один бой в Brave, думаю, он будет за пояс. Дальше уже будет видна перспектива насчет UFC. Постараюсь провести этот бой к концу года.

На счету 27-летнего Алискерова 10 побед и 1 поражение в ММА. (Илья Андреев)

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