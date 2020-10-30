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Российский боец Магомедрасул Хасбулаев получил травму ноги накануне чемпионского боя

18:36

Президент ACA Александр Яценко рассказал о травме претендента на чемпионский титул Магомедрасула Хасбулаева.

«Претендент на титул чемпиона ACA российский боец Магомедрасул Хасбулаев, который должен был провести 6 ноября чемпионский бой против Фелипе Фроеса на ACA 113, во время тренировки получил травму на последней неделе подготовки, — об этом рассказал президент ACA Алексей Яценко. -У него диагностирован надрыв мышечных волокон икроножной мышцы левой ноги, и не сможет драться до конца этого года. Однако чемпионский бой в полулегком весе обязательно состоится на ближайших турнирах. Претендента мы объявим в ближайшее время. Фроес прилетит в Россию на днях и останется готовиться до боя».

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