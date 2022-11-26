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Сегодня, 09:20

Россиянин Магомедкеримов одолел бывшего соперника Хабиба и Махачева

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец Магомед Магомедкеримов одержал победу над бразильцем Глейсоном Тибау на турнире PFL 10.

Трое судей отдали все три раунда Магомедкеримову — 30:27, 30:27, 30:27. Поединок проходил вне Гран-при в полусреднем весе.

В профессиональной карьере Магомедкеримова — 31 победа и шесть поражений. Тибау победил 36 раз и 17 раз уступил. В 2012 году бразилец проиграл Хабибу Нурмагомедову решением судей, а в 2018-м проиграл Исламу Махачеву нокаутом в первом раунде.

ММА
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