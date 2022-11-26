Кайла Харрисон проиграла Лариссе Пачеко и потерпела первое поражение в карьере

Двукратная победительница Гран-при PFL в легком весе Кайла Харрисон проиграла бразильянке Лариссе Пачеко в финале сезона-2022.

Харрисон уступила единогласным решением судей — 47-48, 47-48, 47-48. Для американки, которая завоевывала золото Олимпийских игр по дзюдо, это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее Харрисон и Пачеко уже встречались дважды, и оба раза единогласным решением победила американка.