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Сегодня, 09:25

Кайла Харрисон проиграла Лариссе Пачеко и потерпела первое поражение в карьере

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Двукратная победительница Гран-при PFL в легком весе Кайла Харрисон проиграла бразильянке Лариссе Пачеко в финале сезона-2022.

Харрисон уступила единогласным решением судей — 47-48, 47-48, 47-48. Для американки, которая завоевывала золото Олимпийских игр по дзюдо, это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее Харрисон и Пачеко уже встречались дважды, и оба раза единогласным решением победила американка.

ММА
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