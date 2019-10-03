Российский боец избил полицейских в Москве

В Москве задержали многократного победителя международных турниров по джиу-джитсу Наби Амадзиева, сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что спортсмен был уличен в продаже фальшивых медицинских книжек. В его задержании участвовали несколько полицейских. Спортсмен оказал им серьезное сопротивление, и два работника полиции были вынуждены обратиться в больницу.

Адзиев — многократный победитель международных турниров по джиу-джитсу, призер чемпионата России по грэпплингу.