Российский боец бросил вызов брату Хабиба, сравнив его соперников с мешками

Российский боец Николай Байкин вызвал на бой двоюродного брата чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Умара Нурмагомедова.

24-летний Умар Нурмагомедов — чемпион лиги GFC в легчайшем весе (до 61,2 кг).

25-летний Байкин записал видеообращение руководству GFC. Он заявил, что нашел «соперника для вашего чемпиона Умара Нурмагомедова», и продемонстрировал в этот момент мешок.

— Он очень схож с теми, кого он побеждал для этого. Умар, я вызываю тебя на бой, мне нужен твой пояс, я докажу, что тебе еще рано в UFC, — отметил Байкин.

На счету Байкина 15 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. У Нурмагомедова — 12 побед в 12 боях.