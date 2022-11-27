Российский боец Bellator Сергей Харитонов раскритиковал поединок Владимира Минеева и Фернандо Родригеса.

«По большому счету, он [Родригес] выиграл у Гаджи [Наврузова] спорным решением, а так Фернандо Родригес сколько приезжал в Россию… Парень из Питера выиграл у него, помню (Кирилл Корнилов. — Прим. «СЭ»). Я ко всем бойцам с уважением отношусь, но я его как серьезного бойца вообще не… Когда он со мной дрался (в феврале 2020 года Харитонов победил нокаутом во втором раунде. — Прим. «СЭ»), я мог и в первом раунде его шлепнуть, просто растянул до второго.

Что он тяжеловес, это понятно. Но по кикбоксингу напротив Владимира Минеева — это смех и грех. Из этого, конечно, сделали какую-то суперсенсацию, что Фернандо Родригес дерется, но я думаю, для Владимира Минеева это были легкие деньги. Размяться, по большому счету. Я не считаю, что Фернандо Родригес — серьезный соперник. Он опасен немножко в первом раунде, когда машет, а потом выдыхается. Если бы с борьбой еще, когда человек в партере может сверху полежать… А по кикбоксингу — это вообще. Он не кикбоксер, он боец ММА, такой чистый ММАшник. Даже ты раунд с ним спокойно продержишься», — сказал Харитонов «СЭ».

Фернандо Родригес проиграл Владимиру Минееву нокаутом в третьем раунде в поединке по правилам кикбоксинга.