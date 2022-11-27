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Штырков — о поединке с Бакытжанулы: «Будем максимально стараться, чтобы победить и нанести друг другу урон»

Мария Гусева
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Российский полутяжеловес ММА Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка с Асылжаном Бакытжанулы.

«Мне кажется, в этом бою действительно будет смесь какая-то именно ММА. Потому что мы не ярко выраженные боксеры или борцы с ним. Будем стараться сделать максимально, чтобы победить и нанести друг другу урон», — цитирует «РЕН ТВ» Штыркова.

Также боец высказал мнение о своем сопернике.

«Большой парень с интересной техникой, любит побороться, повозиться. Как и любой оппонент, он опасен всем. Как соперник, он опасен ударом, борьбой. В клетке может произойти все что угодно», — добавил он.

Поединок Штыркова и Бакытжанулы станет соглавным боем в турнире RCC 13 в Екатеринбурге 3 декабря.

Источник: РЕН ТВ
Иван Штырков
ММА
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