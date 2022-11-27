Харитонов: «Петр Ян обосрал О'Мэлли как только мог. А по гриве получил»

Российский боец Bellator Сергей Харитонов раскритиковал экс-чемпиона UFC Петра Яна за оскорбления в адрес соперников.

«Вот он там [про Стерлинга] – проститутка, такой, такой. А потом проиграл бой, проиграл второй. В первом бою дисквалифицировали, тоже проигрыш считается, второй бой тоже проиграл. И потом с ним где-то: «Здорова». Ну ты [назвал Стерлинга] проституткой, что ты тогда руку тянешь ему, здороваешься? Иди до конца. Ты с проституткой здороваешься, с опущенным человеком – как он его только не называл. Потом Шон О’Мэлли – какой-то пудель, Артемон, еще кто-то там. Обосрал как только мог. Получил по гриве, проиграл бой. Засудили, не засудили – я всегда говорю: «Много говоришь – делай». Если ты считаешь, что один – проститутка, другой – пудель, ну, разберись с ними, не оставляй решение за судьями. Ты сказал, что он такой, – добей его. Покажи всему миру, что ты сильнее на голову.

А ты оставляешь решение за судьями. Поверьте, у меня тоже были спорные решения, когда я дрался по рукопашке раньше. Тоже у меня были инциденты, но что теперь? Ничего тут не поделаешь. А если ты говоришь… Я и говорю: «Не говори, молчи, выходи и делай». Я почему тогда Махачева Ислама в пример привел? Потому что он много не говорил. Где-то, может, себя на пресс-конференции повел жестко, но он много не говорил, вышел, сделал – красавец. Чемпион, все рады, все довольны, молодец», – сказал Харитонов «СЭ».