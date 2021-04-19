Игнатьев и Коста проведут бой в Екатеринбурге

Российский боец Евгений Игнатьев (15-2-2) и бразилец Тайгро Коста (17-6) встретятся 3 мая на турнире RCC 9 в Екатеринбурге. Игнатьев и Коста проведут трехраундовый бой в полулегком весе.

Поединок состоится в карде шоу, который возглавит встреча Вячеслава Василевского и Вискарди Андраде. Турнир пройдет на пятитысячной арене КРК «Уралец».

Игнатьева ждет четвертый бой на турнирах RCC. В последнем поединке он жестко нокаутировал Зандана Цыденова и оформил лучший финиш вечера. За последние четыре года Игнатьев ни разу не проигрывал, при этом он дрался за титул FNG и ушел из лиги в статусе непобежденного чемпиона. Сейчас уральский боец занимает 27-ю строчку рейтинга российского дивизиона легчайшего веса.

Коста известен в России по боям в ACB, где он одержал две победы в двух поединках. При этом он проиграл бывшему претенденту на титул ACB Адлану Батаеву и Мухаммеду Кокову. Локдаун Коста провел в Бразилии, записал на свой счет две досрочные победы в местных промоушенах и вошел в топ-15 лучших бойцов своей страны.

(пресс-служба RCC)