Россиянка в рамках флешмоба ударом ноги открыла банку огурцов. Видео

Чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова во время тренировки присоединилась к флешмобу Bottle Cap Challeng, в котором ранее принял участие бывший чемпион UFC Конор Макгрегор​.

– Особой подготовки не было. Делали ускорение на тренировке, – цитирует РИА "Новости" Ларионову. – Алексей (тренер) предложил сделать так же, как Стейтем. И зашел в магазин, купил банку огурцов. Все делают с бутылки. Но мы же особенные. И банка не должна была шевелиться. Мы делали несколько дублей. В последнем огурцы вообще на землю упали. Я боюсь Хабибу бросать вызов какой-либо. Пускай это делает Макгрегор, он тоже участие в этом принимает.

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